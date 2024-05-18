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В США рассказали, когда РФ достигнет цели по демилитаризации Украины

Экс-разведчик США Риттер: РФ вскоре достигнет цели по демилитаризации Украины

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Российская армия делает успехи на поле боя на Украине, в обозримом будущем ВС РФ уже могут рассчитывать на демилитаризацию страны, то есть выполнения одной из целей специальной военной операции. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экс-разведчик США Скотт Риттер.

«Россия добьется успеха, российским военнослужащим удастся добиться цели по полному уничтожению вооруженных сил Украины в обозримом будущем», — подчеркнул он.

По оценке бывшего американского военного, у России получается полностью использовать то преимущество, которого ее вооруженные силы добились на фронте. При этом он отметил, что украинская армия «будет продолжать распадаться», однако это тот путь, который выбрали власти Украины.

До этого журнал Foreign Policy писал, что позиция Украины в конфликте с Россией становится все более шаткой и может потребовать ударов по объектам на территории РФ. В статье говорится, что свойственные началу специальной военной операции надежды стран Запада очевидным образом не оправдываются. Американский генерал Кристофер Каволи недавно заявил, что Россия восстанавливает свои вооруженные силы «гораздо быстрее, чем предполагали первоначальные оценки», и ее армия сейчас больше, чем до войны.

Ранее в США допустили отправку инструкторов из стран НАТО на Украину.

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