Две страны запросили заседание СБ ООН по ситуации в Рафахе

Алжир и Словения запросили проведение заседания СБ ООН по ситуации в Рафахе в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Совбезе ООН.

«Алжир и Словения запросили заседание на понедельник. Тематика — Рафах», — сообщил он.

Накануне стало известно, что Израиль планирует ввести дополнительные силы армии обороны Израиля в город Рафах на юге сектора Газа, где уже вторую неделю продолжается сухопутная операция против палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

12 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Израиль обеспечить безопасность мирных граждан в городе Рафах на юге сектора Газа. Боррель призвал власти Израиля не проводить наземную операцию в Рафахе, так как это может еще больше усугубить тяжелый гуманитарный кризис. Он подчеркнул, что принуждать гражданское население эвакуироваться из Рафаха в небезопасные зоны недопустимо.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.