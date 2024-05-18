На Украине начнут вручать повестки круглосуточно

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) смогут вручать повестки украинцам в ночное время. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, повестки военнообязанным украинцам теперь смогут вручать круглосуточно по месту проживания, учебы, работы, а также в местах массового скопления людей, на блокпостах и пунктах пропуска через границу. Кроме того, повестки смогут вручать лица, не подлежащие мобилизации, представители местных администраций и главы предприятий.

Также повестка будет считаться врученной по почте, даже если гражданин отсутствует по месту жительства.

До этого украинское агентство УНИАН сообщало, что депутаты горсовета Канева Черкасской области Украины получили повестки в военкомат прямо во время заседания.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличенных заочных штрафах для уклоняющихся от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Согласно нововведениям, за неявку по повестке или необновление учетных данных грозит заочный штраф до 25,5 тысячи гривен (около 43 тысяч рублей) с перспективой блокировки счетов при неуплате.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.