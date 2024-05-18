В Якутии затопило семь сел

Паводок на реке Лена затопил семь сел Намского района Якутии, на помощь населению направлены спасатели и аэромобильная группировка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Паводком на реке Лена подтопило семь сел Намского района, туда направлены спасатели Якутии в количестве 45 человек и семи единиц техники», — рассказали в пресс-службе.

До этого сообщалось, что в пострадавшей в результате весеннего паводка Оренбургской области более чем на 90% восстановлена жилищно-коммунальная структура. Отмечается, что на территории области реализуются все мероприятия плана восстановительных работ, а также задействованы профильные службы.

Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Александр Куренков потребовал принять меры по безаварийному прохождения паводка в последующие годы.

Ранее в одном из сел Тюменской области из-за паводка пробило земляную насыпь.