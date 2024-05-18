Синоптики назвали регионы РФ, где на выходных ожидаются заморозки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на выходных как минимум в 21 российском регионе ожидаются заморозки. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, вся восточная и юго-западная часть европейской России находится под влиянием холодных воздушных масс с севера. Повсеместно в Приволжском федеральном округе в ночное время обещают от -3°C до -5°C. Речь идет о Кировской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областях, Пермском крае, Башкортостане, Мордовии, Татарстане. Дневные температуры в этих регионах составят +15... +17°C.

Также минусовые температуры на выходных возможны в Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае, а в Иркутской области ожидается до -6°C.

«Такой длительный период интенсивной холодной погоды, только в середине следующей недели начнут отступать заморозки», — резюмировал Вильфанд.

До этого он рассказывал, что предстоящим летом в России будет изменчивая погода. Температура воздуха преимущественно будет выше нормы, особенно жарко будет в северной части европейской территории.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.