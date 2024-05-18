Мошенники похитили у врача-кардиолога из Красноярска 10,4 млн рублей

Врач-кардиолог из Красноярска продал квартиру и взял несколько кредитов после общения с мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В Красноярске телефонные мошенники месяц общались с 30-летним кардиологом, аферисты заставили мужчину продать квартиру и взять несколько крупных кредитов. В апреле мужчина получил звонок от представителя сотовой компании, ему сообщили, что срок действия сим-карты заканчивается.

Красноярец продиктовал неизвестному смс-код, после чего его личный кабинет на сайте «Госуслуги оказался взломан. Спустя несколько неудачных попыток восстановить доступ мужчине позвонил еще один аферист, но уже от лица сотрудника сервиса. Мошенник сообщил, что аккаунт был взломан, и сказал ждать звонка от правоохранителей.

Под влиянием аферистов врач оформил несколько займов и перевел на указанные счета 7,4 млн рублей, но и этой суммы злоумышленникам оказалось мало. Они начали пугать красноярца «черными нотариусами», которые воспользовались украденными данными и сформировали генеральную доверенность на продажу его недвижимости.

Медик был вынужден продать квартиру и перевести мошенникам еще 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее россиянка запустила салют на 150 залпов в квартире по указанию мошенников и устроила пожар.