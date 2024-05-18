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Владимирские хирурги прооперировали ребенка, проглотившего детали от конструктора

Во Владимире четырехлетний мальчик проглотил детали от конструктора

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Павел Лисицын/РИА Новости

Врачи областной детской клинической больницы спасли четырехлетнего мальчика, который наелся магнитных шариков из конструктора. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Четырехлетний мальчик поступил в больницу с жалобами на острую боль в животе и многократную рвоту. В ходе обследования медики обнаружили в пищеводе маленького пациента несколько инородных тел. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства.

«Хирург обнаружил сцепившиеся между собой магнитные шарики, которые уже спровоцировали разрывы тонкой кишки. Все шесть перфорационных отверстий врачи ушили, а магнитные шарики извлекли и удалили. Целостность и проходимость кишечника была восстановлена», — сообщили в больнице.

Выяснилось, что за несколько дней до госпитализации ребенок был в гостях, где во время игры с другими детьми мог проглотить магнитные шарики из детского конструктора. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее на Ямале ребенок раскусил ртутный градусник и проглотил содержимое.

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