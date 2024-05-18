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Жителей 11 регионов РФ предупредили о пожароопасной погоде

В 11 регионах России в ближайшие дни прогнозируется пожароопасная погода

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Более чем в 10 регионах России — от Воронежской области до Хабаровского края — в выходные дни прогнозируется высокий и чрезвычайный класс пожарной опасности. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Риски возникновения пожаров в ближайшие выходные есть в Воронежской, Волгоградской, Астраханской областях, на востоке Томской области, в Калмыкии. Предупреждение также действует на самом юге Республики Алтай, на юго-западе Иркутской области, в Хабаровском крае, в Тыве, Бурятии и в Забайкальском крае.

При этом в 21 регионе в ближайшее время ожидаются заморозки, поскольку вся восточная и юго-западная часть европейской России находится под влиянием холодных воздушных масс с севера.

Заморозки ожидаются в Приволжском федеральном округе — в ночное время там обещают от -3°C до -5°C. Речь идет о Кировской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областях, Пермском крае, Башкортостане, Мордовии, Татарстане. Дневные температуры в этих регионах составят +15... +17°C.

Ранее в Минсельхозе рассказали о последствиях аномальных заморозков.

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