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Бросившего гранату в мобилизованных сержанта признали виновным

«Ъ»: бросившего гранату в мобилизованных сержанта Лобовикова признали виновным

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Присяжные Второго Западного окружного военного суда признали виновным бывшего командира взвода сержанта Дмитрия Лобовикова, который бросил гранату в своих сослуживцев — тогда погибли семь человек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Коллегия посчитала доказанным, что после празднования старого Нового года выпивший сержант бросил в подчиненных гранату, от взрыва которой сдетонировали газовые баллоны. Среди выживших ранения получили десять человек.

Адвокат сержанта просил о снисхождении, учитывая его боевые заслуги. Присяжные решили признать Лобовикова виновным по всем статьям, по которым предъявлено объявление. Сержанту грозит пожизненный срок.

До этого Абаканский гарнизонный военный суд огласил приговор военнослужащему Николаю Горбунову, который уклонялся от прохождения службы.

По данным следствия, подсудимый хотел отдохнуть от исполнения своих обязанностей и 24 августа 2023 года без уважительных причин не явился на службу в установленный срок из отпуска. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Ранее российский военный получил шесть лет колонии за уклонение от службы.

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