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Российские военные могут получить миллионы рублей за важный трофей из зоны СВО

ЦАСТ выплатит бойцам ВС РФ 2 млн рублей за трофейного эстонского робота THeMIS

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Станислав Красильников/РИА Новости

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) обещает российским бойцам вознаграждение в размере 2 млн рублей за захваченный в зоне СВО важный трофей. Об этом РИА Новости рассказал директор ЦАСТ Руслан Пухов.

По его словам, речь идет о высокотехнологичной роботизированной платформе THeMIS эстонского производителя Milrem Robotics. В настоящее время информация о взятии трофея проверяется.

«Мы готовы выплатить бойцу или группе военнослужащих, захвативших этого робота, премию в размере 2 миллионов рублей <...> нам очень важно, чтобы наша премия дошла «по адресу» именно тем бойцам, кто действительно захватил этот ценный образец», — пояснил глава ЦАСТ.

Он добавил, что центру в первую очередь требуется начинка робота, а не обшивка, так как требуется изучить передовые технологии платформы.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что министерство обороны России, вероятно, может продлить выставку трофейной техники НАТО, захваченной в зоне СВО, по просьбам граждан.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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