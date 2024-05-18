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Зеленский заявил, что ограничения Запада дают преимущество России в конфликте

Зеленский: ограничения Запада дали Москве самое большое преимущество в конфликте

Президент Украины Владимир Зеленский = заявил, что ограничения Запада на использование поставленного им Киеву оружия для ударов по российской территории дали Москве «самое большое преимущество» в конфликте. Об этом сообщает Agence France Press (AFP).

«Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы ничего не можем сделать западным оружием с их системами, которые расположены на территории России», — сказал он.

До этого военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что Зеленский никогда не пойдет на мирное урегулирование конфликта.

Баранец напомнил, что Украина готова идти на переговоры лишь в том случае, если РФ отдаст ей ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым. Эксперт подчеркнул, что Россия в ходе специальной военной операции приложила много усилий и соглашаться на требования Зеленского не будет.

Ранее на Украине подписали закон о мобилизации заключенных.

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