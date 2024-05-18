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Жители освобожденной части Харьковщины спрашивают, как получить паспорта РФ

Водолацкий: жители Харьковщины спрашивают, как получить российские паспорта

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Жители освобожденной части Харьковской области интересуются, как получить российские паспорта. Об этом РИА Новости рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Освободили населенный пункт, а на следующий день уже люди уже ищут командира, спрашивая, как им получить российский паспорт. Потому что они понимают, что мирная жизнь для них уже наступила», — поделился депутат.

Он добавил, что люди на освобожденных территориях живут обычной жизнью и хотят мира и спокойствия, в частности, они озабочены урожаем на будущий год и рады, что успеют посадить хотя бы овощи.

До этого министерство внутренних дел пояснило, что граждане Украины могут находиться на территории России бессрочно после того, как пройдут дактилоскопию, фотографирование и медосвидетельствование.

По данным ведомства, после прохождения указанных процедур территориальные органы МВД России выдают гражданам документ, который оформлен на бланке установленного образца «зеленая карта».

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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