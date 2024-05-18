Экономист рассказал, как уберечь деньги от инфляции

В разгар инфляции есть способы уберечь деньги от обесценивания и заработать. Об этом рассказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, пишет агентство «Прайм».

Основной способ знаком всем — рублевые вклады. На фоне высоких ставок они приносят неплохой доход — 15-17% годовых. Это полностью покрывает годовую инфляцию, и риски почти нулевые.

Также можно сохранить свои деньги, вкладываясь в золото, ценные бумаги и облигации. Это практически безрисковый вид вложений.

До этого кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что россиянам сейчас лучше всего хранить свои сбережения на вкладах, это лучший способ защитить деньги от инфляции.

При этом Беляев не рекомендовал покупать валюту с целью сбережения средств. Курс продажи и покупки банка значительно отличается, поэтому, чтобы выйти хотя бы в ноль при обратном обмене долларов или евро, нужно, чтобы курс рубля упал к ним как минимум на 10%, пояснил эксперт.

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