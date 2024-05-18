Названы лучшие инструменты для создания пассивного дохода в 2024 году

Стабильный доход — это мечта большинства людей. Однако статистика показывает, что лишь 1% россиян живет на пассивный доход. Как получать стабильный пассивный доход, «Газете.Ru» рассказал финансовый аналитик, экономист, эксперт в области инвестиций и автор долгосрочных стратегий инвестирования Алексей Линецкий.

По словам эксперта, набор финансовых инструментов по своей сути не меняется уже долгое время. Меняется только структура ваших вложений в них, так как на разных временных отрезках они могут приносить вам доход, а могут — убытки.

«Например, сейчас активно рекомендуют класть деньги на банковский депозит. Но это решение краткосрочное: уже через год ключевая ставка может быть совсем другой, а возможность инвестировать в иные инструменты будет не самая выгодная. Поэтому нужно подходить крайне внимательно к выбору активов, в которые планируете инвестировать», — объяснил он.

Линецкий отметил, что финансовых инструментов на рынке достаточно много: банковские депозиты, акции, облигации, фьючерсы, опционы, недвижимость, драгоценные металлы и др.

«В 2024 году отдельно стоит выделить акции российских компаний и облигации. Если говорить об акциях, то восстановление фондового рынка после начала СВО и наложения рекордного количества санкций произошло всего лишь на 70% от исторических максимумов, а это значит, что нас ждет дальнейшее восстановление, а затем обновление исторических максимумов», — сказал эксперт.

Что касается облигаций, то сейчас наступил один из самых идеальных моментов для инвестирования в этот инструмент, так как ключевая ставка находится вблизи максимальных уровней. При этом рыночная цена подавляющего большинства облигаций ниже номинальной, что при правильном использовании, помимо купонного дохода, может принести дополнительную доходность в период снижения ключевой ставки.

«Акции компаний РФ сейчас наиболее безопасны с точки зрения инфраструктурных рисков. Инвесторам не нужно боятся, что их активы заморозят, как сделали это с активами в зарубежных юрисдикциях. Кроме того, у акций есть огромный потенциал роста за счет улучшения финансовых показателей компаний. Часть из них демонстрируют исторические рекорды по выручке и чистой прибыли, а многие из них выплатят высокие дивиденды, общая сумма которых может составить рекордные 5 триллионов рублей в 2024 году. Среднегодовая доходность при грамотном ведении портфеля сейчас находится на уровне 25-30% годовых без учета дивидендной доходности», — добавил он.

Что касается облигаций, то совсем скоро ключевую ставку могут начать снижать, а это значит, что доходность облигаций будет снижаться вместе с ключевой ставкой, а рыночные цены на облигации будут расти.

«Сейчас можно купить долгосрочные ОФЗ и зафиксировать доходность в 14-15% годовых на несколько лет. Или выбрать корпоративные облигации, которые дадут доходность на несколько процентов выше, однако риски при выборе корпоративных облигаций больше, чем у ОФЗ. Если выбрать облигации, цена которых сильно ниже номинальной стоимости, то доходность таких выпусков может позволить инвестору заработать на снижении ключевой ставки 30-50% доходности. Яркий пример - выпуск ОФЗ 26238, который торгуется около 57-58% от номинала и имеет ставку купона 7,1% от номинала. Такая облигация сейчас может позволить зафиксировать доходность в 12,2%, получаемую от купонов на горизонте 17 лет, с потенциалом увеличения доходности к погашению до 14,04%», — сказал эксперт.

Если продолжать держать деньги просто на счете, то вы будете постепенно их терять. Инфляция за последние 10 лет составила около 7,5% (по данным Росстата). Если бы вы просто держали 10000 рублей все это время на карте или наличными, то покупательская способность этой суммы снизилась бы в 3 раза, резюмировал он.

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