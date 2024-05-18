Россиянам дали пять советов, как продлить срок службы смартфона

Производители смартфонов гарантируют срок эксплуатации не более двух лет. Однако правильная забота о гаджете может увеличить срок его службы. Старший менеджер по мобильному оборудованию МегаФона Павел Бизяев в беседе с «Газетой.Ru» поделился несложными советами по правильной эксплуатации смартфонов.

«Современные смартфоны менее прочны, чем их предшественники, особенно из-за хрупкости экранов. Поэтому подавляющее большинство обращений в сервисные центры приходится именно на ремонт дисплея. Экономить на защитных аксессуарах не рекомендуется. К сожалению, одной пленки или защитного стекла будет недостаточно», — объяснил он.

По словам эксперта, важную роль в защите экрана играет чехол. Желательно подобрать кейс из силикона, который поглощает удары, — он должен выступать за пределы экрана. Двойной защитой станет использование чехла-книжки. А для самых беспечных пользователей разумнее оформить страховку мобильного телефона при его покупке.

«Сегодня мы используем смартфон не только для звонков, мы также слушаем музыку, смотрим сериалы, играем, пользуемся навигатором и т.д. Все это перегружает и аккумулятор, и процессор. Когда телефон используют слишком интенсивно, он перегревается. Аккумулятор и процессор очень чувствительны к высоким температурам, поэтому после длительного использования дайте телефону небольшой перерыв. Постарайтесь избегать резких температурных перепадов — летом не держите гаджет на солнце, а зимой носите его в кармане», — рекомендовал Бизяев.

Самая распространенная причина, по которой приходится покупать новый смартфон, — это значительное снижение емкости аккумулятора. Состоящий в основном из лития, он предпочитает переменную зарядку. Лучший вариант — поддерживать заряд батареи на уровне от 20 до 80% в течение всего дня.

«Отдавайте предпочтение непродолжительной зарядке днем и не оставляйте заряжаться устройство на всю ночь. Снижение нагрузки на аккумулятор можно предотвратить, уменьшив яркость, отключив службы определения местоположения, подключение по Bluetooth, когда вы их не используете, поскольку они постоянно работают в фоновом режиме и работают от аккумулятора», — сказал эксперт.

Если вы много играете или смотрите кино, обратите внимание на смартфоны с функцией обходной зарядки (Bypass Charging). С ней вы можете подключить телефон к питанию, но заряд при этом будет подаваться на материнскую плату, а не на аккумулятор.

«Таким образом, аккумулятор будет дольше держать зарядку даже во время использования смартфона, а срок службы телефона будет продлен», — подчеркнул специалист.

Есть и то, что мы все игнорируем, откладываем на потом, но это очень важно для сохранения работоспособности наших смартфонов. Речь о регулярном обновлении приложений и чистке памяти.

«Помимо новых функций, обновления направлены на исправление ошибок, повышение производительности и безопасности. А вот чистка памяти позволит системе легче запускать приложения и различные службы должным образом без дополнительной нагрузки на процессор и аккумулятор. Подумайте о регулярном резервном копировании всего на свой компьютер с помощью USB-кабеля или в облачные хранилища», — добавил Бизяев.

Если ваш смартфон вдруг начал медленно и некорректно работать, лучше обратиться к специалистам по ремонту для оценки его состояния. Возможно, замена аккумулятора или дисплея обойдется вам дешевле покупки нового гаджета. А если по какой-то причине отремонтировать его уже невозможно, задумайтесь о приобретении восстановленного смартфона. Так вы продлите срок службы не своего телефона, а другого. А еще это выгодно — обычно стоимость восстановленного смартфона на 60% ниже, чем нового, и бонусом к этому идет дополнительная гарантия, резюмировал специалист.

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