Россиянам дали советы, как правильно загорать летом

Загар — это на самом деле защитная реакция кожи. Мы становимся смуглее, потому что клетки начинают синтезировать много пигмента меланина, защищающего кожу от негативного воздействия УФ-лучей. О том, как правильно загорать, «Газете.Ru» рассказала Ольга Ильичева, нутрициолог, руководитель научного отдела Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН).

«Восполните дефицит витамина D. Его синтез невозможен без солнечного света. При этом сам витамин D уменьшает вред, вызванный УФ-излучением, а при постоянном использовании солнцезащитных средств его выработка нарушается. Для ровного загара также возможен профилактический прием каротиноидов (предшественник активного витамина А). Суточная потребность каротиноидов для взрослого человека составляет 15 мг (25000 МЕ). По некоторым данным, каротиноиды выступают как эффективные фотопротекторы и антиоксиданты, защищая кожу от пигментации, вызванной излучением UVA. Увеличьте в рационе продукты с высоким содержанием аминокислоты цистеина и витамина В3, таких как: куриная грудка и индейка, яйца, кунжут и рыба. По данным исследований, эти вещества защищают от негативного воздействия УФ-излучения, снижая вероятность фотостарения и возникновения рака кожи», — объяснила нутрициолог.

Также, следует соблюдать правила безопасного загара.

«Находитесь на солнце в период умеренной активности — до 11 и после 16 часов.

Избыточное солнечное облучение вызывает повреждение кожи и нарушает производство витамина D. После покраснения кожи превитамин D вместо превращения в витамин D3 преобразуется в две биологически неактивные формы — люминестрол и тахистерол, защищая организм от избытка витамина D. Эти вещества не способны всасываться в кровеносное русло и остаются в коже связанными до момента отшелушивания. Используйте солнцезащитные средства, не забывая наносить их в том числе на губы. Наносите санскрины за 15-20 мин до выхода на солнце и обновляйте каждые 2 часа или после купания», — добавила эксперт.

По словам специалист, при применении оральных контрацептивов загорайте в тени, поскольку они могут спровоцировать появление мелазм — пигментных пятен с повышенным содержанием меланина.

«Санскрины — это средства местного применения для защиты от излучения UVB-лучей. Однако, они не спасают от вреда UVA-лучей — именно они проникают в глубокие слои кожи, способствуя появлению пигментных пятен, морщин, а также повышают риск возникновения рака кожи. Поэтому даже при использовании санскринов не забывайте правила нахождения на солнце», — добавила нутрициолог.

При выборе солнцезащитного крема отдавайте предпочтение средствам с физическими фильтрами: оксид цинка, диоксид титана. Они эффективно поглощают и отражают ультрафиолетовое излучение, а также более безопасны.

«А вот средства с химическими фильтрами, по некоторым сведениям, раздражают кожу при длительном нахождении на солнце. В список особо опасных фильтров вошел оксибензон, который провоцирует возникновение фотодерматита. Кроме того, учитывайте свой тип кожи. Считается, что темный цвет кожи лучше защищает от УФ-излучения благодаря повышенному содержанию меланина. Конечно, у смуглых людей гораздо реже возникают пигментация или ожоги, но защита от солнца им все равно нужна. Для этого SPF-фактор солнцезащитного крема можно использовать чуть более низкий, чем светлокожим», — подчеркнула Ильичева.

Длительное пребывание на солнце может привести к сухости и обезвоживанию кожи.

«Норма потребления воды индивидуальна и составляет примерно 30 мл на кг массы тела. В жаркую погоду допускается увеличение количества жидкости на 0,5-1 л. Откажитесь от употребления сладких газированных напитков и алкоголя, ограничьте употребление кофе — они способствуют обезвоживанию. Чтобы утолить жажду, употребляйте очищенную воду без газа комнатной температуры. Соблюдайте технику безопасности и правила нахождения на солнце, чтобы получить красивый и ровный загар без негативных последствий жары и УФ-излучения», — резюмировала она.

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