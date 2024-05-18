Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области

На все территории Белгородской области в 6:43 в субботу, 18 мая, объявлялась ракетная опасность, она продлилась около 13 минут. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности», — написал чиновник в 6:56.

Гладков просил находящихся дома граждан отойти от окон и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тех же, кто оказался на улице в момент ракетной опасности, он попросил спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Министерство обороны РФ сообщало, что в 23 часа 17 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.

В ночь на 18 мая в Белгороде и Белгородском районе также объявлялась ракетная опасность. Сигнал был отменен на следующее утро, в 3:37 часов.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.