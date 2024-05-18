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Бойцы группировки войск «Восток» за сутки уничтожили до 125 солдат ВСУ

Группировка войск «Восток» сообщила об уничтожении до 125 солдат ВСУ за сутки

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Подразделения Восточной группировки войск за сутки ликвидировали до 125 бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«Ударами авиации, огнем артиллерии, тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады теробороны в районе Макаровки», — сказал он.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились пусковой установки «Стрела-10», пяти беспилотников и буксируемой гаубицы «Мста-Б».

До этого сообщалось, что российские военные группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) страны за неделю взяли 12 населенных пунктов в Харьковской области.

Как сообщили в Минобороны, в течение последних семи дней были взяты Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое и Красное.

Также под контролем военных страны теперь находятся Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Ранее эксперт объяснил, при каких условия ВСУ сами сдадут Харьков.

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