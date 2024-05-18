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Военный эксперт назвал площадь необходимой «санитарной зоны» на Украине

Аналитик Коротченко: «санитарная зона» должна идти вглубь Украины на 300 км

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РИА Новости/РИА Новости

«Санитарная зона» должна распространяться вглубь территории Украины на 300 км, что обусловлено дальностью имеющегося в ее распоряжении дальнобойного оружия. Об этом заявил военный аналитик Игорь Коротченко, пишет ТАСС.

«Ее глубина от российских границ, включая границы новых субъектов РФ, должна быть таковой, чтобы исключить нанесение оттуда ударов дальнобойным американским и французско-британским оружием», — сказал он.

Он напомнил, что дальность действия ракетной системы ATACMS составляет 300 километров, именно такая глубина должна быть у санитарной зоны на территории Украины.

До этого президент России Владимир Путин объяснил наступление под Харьковом созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что российские войска «создают буферную зону с приграничными регионами Российской Федерации». Путин добавил, что планы брать Харьков у России отсутствуют.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что границы санитарной зоны могут пройти по Польше.

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