Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кандидат в президенты США объяснил, почему ядерные учения РФ обоснованы

Кандидат в президенты США Стайн назвала ядерные учения РФ обоснованными

close
100%
Министерство обороны РФ

Учения ядерных сил России, которые Москва объявила в качестве ответной меры на резкие высказывания политиков Франции и Великобритании, являются абсолютно обоснованными. Об этом в интервью ведущим YouTube-канала Dialogue Works заявила кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн.

«Нет ничего удивительного в том, что Путин фактически назвал это угрозой существования (страны – прим. ред.) и начал проводить ядерные военные учения», — отметила она.

По оценке кандидата в президенты США, украинский конфликт опасен для мира, поскольку может перерасти в ядерную войну. Кроме того, Соединенные Штаты, по мысли политика, не заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, поскольку он ведет «к обнищанию американского народа».

До этого военный аналитик Европейского совета (ЕС) по иностранным делам Густав Грессел заявлял, что Украина рискует не выдержать вооруженного противостояния с РФ уже в следующем году.

Ранее в США a href=«https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/05/18/23038501.shtml»>рассказали, когда РФ достигнет цели по демилитаризации Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами