25 грузовиков горят в шиномонтаже на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы на территории шиномонтажа произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС.

По данным ведомства, в промзоне на улице Стартовая загорелись 25 грузовиков.

Там отметили, что площадь пожара составила 500 кв м. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.

Кроме того, источник в экстренных службах рассказал агентству, что огонь охватил грузовые машины с емкостями мазута и бензина.

Информация о пострадавших и погибших не приводится. На месте работают экстренные службы.

Ранее в Москве пожар произошел на территории Измайловского кремля.