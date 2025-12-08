«Укусит нас»: в Приморье хищник бегал по проезжей части рядом с детьми

Во Владивостоке на видео попало, как лиса бегала по проезжей части возле людей

Во Владивостоке лиса бегала по дорогам рядом с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке на кампусе ДВФУ лисичка прибежала к людям. Хитрая лисичка поприветствовала людей на Русском острове. Рыжая затейница показалась перед гостями кампуса ДВФУ в выходной день. Скорее всего, она пришла за лакомством, которого у людей в данный момент не оказалось», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как хищник бежит по проезжей части, на которой нет автомобилей. На записи также слышно, как ребенок говорит, что лиса может их укусить, но животное подбегает к людям и садиться на дорогу.

