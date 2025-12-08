Бывший врач изнасиловал 38 пациентов, включая ребенка, и поплатился

В Великобритании судят бывшего врача, который домогался и насиловал пациентов

В Великобритании врач насиловал пациентов, находившихся на его попечении, и стал фигурантом дела. Об этом сообщает The Guardian.

Врач из Бирмингема, 38-летний Натаниэль Спенсер, попал под суд за сексуальные преступления, которые он совершил в отношении 38 своих пациентов. Как сообщается, в числе пострадавших есть и ребенок младше 13 лет.

Инциденты произошли во время работы Спенсера в больницах Сток-он-Трент и Дадли в центральной Англии с 2017 года по 2021, уточнили в региональной прокуратуре.

Мужчину обвиняют в 15 случаях сексуального насилия, 17 случаях нападений с проникновением, одном покушении на насилие с проникновением и еще примерно десяти преступлениях против несовершеннолетних. Какое наказание теперь грозит медику, не уточняется.

Ранее на Урале вынесли приговор патологоанатому-кришнаиту, который изнасиловал 12-летнюю девочку.