В Британии раскрыли детали предстоящих переговоров «измученного» Зеленского и лидеров ЕС

Sky: Зеленский и лидеры Европы обсудят не только соглашение, но и шаги после него

На предстоящей встрече в Лондоне украинский лидер Владимир Зеленский обсудит с премьером Киром Стармером, канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Эммануэлем Макроном не только переговоры о мире, но и следующие шаги, если соглашение будет достигнуто. Об этом пишет телеканал Sky News.

Как отмечается в материале, Кир Стармер «постарается сделать эту встречу чем-то большим, чем просто фотосессией». По информации телеканала, четыре лидера обсудят не только переговоры между Киевом, Вашингтоном и Москвой, но и шаги, если «соглашение будет достигнуто и то, как оно может выглядеть».

«Но хотя военная машина России не подает признаков ослабления, теплого приема и добрых слов будет недостаточно, чтобы удовлетворить измученного украинского президента в то время, когда российские беспилотные и ракетные обстрелы продолжаются», — говорится в тексте.

До этого британский министр Пэт Макфадден перед предстоящими переговорами премьера Кира Стармера и украинского лидера Владимира Зеленского заявил, что принцип переговоров о мире на Украине должен заключаться в том, чтобы Киев мог сам определять свое будущее.

Ранее Зеленский захотел «достойного мира» для Украины.