Россияне опасаются проверки налоговой инспекции

Почти 50% опрошенных россиян опасаются проверки налоговой инспекции
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Почти половина опрошенных россиян (47%) боятся возможной проверки налоговой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль» (есть у «Газеты.Ru»).

При этом 7% респондентов уже сталкивались с подобной ситуацией, а 3% испытывают страх, хотя проверок у них никогда не было. Еще 37% опрошенных относятся к возможному визиту налоговой нейтрально, уверяя, что смогут разобраться со всеми вопросами при необходимости. И только 16% респондентов заявили, что не испытывают страха перед налоговой вовсе.

Среди тех, кто испытывает страх перед налоговой, больше половины (55%) признались, что объективных причин у них нет, но сама возможность проверки вызывает стресс. На втором месте — опасения, связанные с неофициальной оплатой: 25% респондентов сообщили, что иногда проводят расчеты наличными или не полностью фиксируют доходы. 15% опрошенных беспокоятся из-за возможного несоответствия статуса и проводимых оплат, например, превышения лимитов самозанятых или некорректного режима налогообложения. Еще 4% участников исследования опасаются ошибок бухгалтерии, связанных с договорами или платежами. И только 1% респондентов указали на другие причины, такие как несоответствие ОКВЭДам, отсутствие разрешений на работу у сотрудников.

«Среди тех, кто боится налоговой больше всего наемных работников (32%), а также самозанятых (27%) и ИП (23%). Немного меньшую долю составляют фрилансеры (12%) и собственники бизнеса (6%). Страх перед — это не про нарушения, а про неопределенность. Мы видим, что большинство россиян ведут деятельность легально, но при этом чувствуют себя незащищенными», — отметил руководитель проектов развития платформы «Консоль» Александр Авдеев.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиян.

Ранее россиян предупредили об изменениях в налогах на недвижимость с 1 января.

