Аэропорт Петербурга возобновил работу

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково сняты ограничения на обслуживание рейсов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время воздушная гавань работает штатно.
Другие подробности Кореняко не привел.
Ограничения вводились в 08:17 мск.
Утром 8 декабря губернатор Ленинградской областью Александр Дрозденко сообщил, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в небе над Лужским районом региона. По его словам, в результате инцидента нет пострадавших и разрушений.
Позднее в Минобороны РФ информировали, что в ночь на 8 декабря военные сбили над регионами России 67 беспилотников Вооруженных сил Украины, из них два — над территорией Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что украинские СМИ снова пытаются выдать элементы ракет Patriot за российские.