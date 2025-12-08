Аэропорт Петербурга возобновил работу

В петербургском аэропорту Пулково сняты ограничения на обслуживание рейсов

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково сняты ограничения на обслуживание рейсов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время воздушная гавань работает штатно.

Другие подробности Кореняко не привел.

Ограничения вводились в 08:17 мск.

Утром 8 декабря губернатор Ленинградской областью Александр Дрозденко сообщил, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в небе над Лужским районом региона. По его словам, в результате инцидента нет пострадавших и разрушений.

Позднее в Минобороны РФ информировали, что в ночь на 8 декабря военные сбили над регионами России 67 беспилотников Вооруженных сил Украины, из них два — над территорией Ленинградской области.

