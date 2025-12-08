На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Мама в слезах»: отец петербуржца, который на Haval вылетел в реку, раскрыл подробности ДТП

В Петербурге водитель Haval мог уснуть перед падением в реку
true
true
true

В Санкт-Петербурге водитель, который на Haval вылетел в Неву, могу уснуть за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости» со ссылкой на отца петербуржца.

«С ним приятель был, он выплыл. Я на работе, тоже пока еще ничего не знаю. То ли тормоза не сработали, то ли, может, уснул в такую рань. С 20-й линии прямо в Неву. Великолепный парень был, отличный. На «Ленфильме» работал, «Триикс Медиа». И техникум, и универ окончил. Мама вся в слезах сидит», — рассказал отец водителя.

По данным канала, перед ДТП мужчина поехал в гости, после чего решил «погонять». Вместе с приятелем петербуржец проехал два круга по кварталу, затем мужчина потерял управление. На опубликованный в сети кадрах видно, что на месте ДТП работали сотрудники аварийных служб.

Инцидент произошел 7 декабря на Васильевском острове. Иномарку обнаружили на дне реки и подняли автокраном. Полиция изучает записи с камер наблюдения, на которых видно, что машина проехала прямо на Т-образном перекрестке, где установлены знаки «Уступи дорогу» и запрет движения прямо.

Ранее в Приморье на видео попали последние секунды жизни человека, выпавшего из многоэтажки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами