«Мама в слезах»: отец петербуржца, который на Haval вылетел в реку, раскрыл подробности ДТП

В Петербурге водитель Haval мог уснуть перед падением в реку

В Санкт-Петербурге водитель, который на Haval вылетел в Неву, могу уснуть за рулем. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости» со ссылкой на отца петербуржца.

«С ним приятель был, он выплыл. Я на работе, тоже пока еще ничего не знаю. То ли тормоза не сработали, то ли, может, уснул в такую рань. С 20-й линии прямо в Неву. Великолепный парень был, отличный. На «Ленфильме» работал, «Триикс Медиа». И техникум, и универ окончил. Мама вся в слезах сидит», — рассказал отец водителя.

По данным канала, перед ДТП мужчина поехал в гости, после чего решил «погонять». Вместе с приятелем петербуржец проехал два круга по кварталу, затем мужчина потерял управление. На опубликованный в сети кадрах видно, что на месте ДТП работали сотрудники аварийных служб.

Инцидент произошел 7 декабря на Васильевском острове. Иномарку обнаружили на дне реки и подняли автокраном. Полиция изучает записи с камер наблюдения, на которых видно, что машина проехала прямо на Т-образном перекрестке, где установлены знаки «Уступи дорогу» и запрет движения прямо.

