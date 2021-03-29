В России выявили 8 711 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 711 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 9 088 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 13,1% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 293 пациента, полностью выздоровели 7 280 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (1 612), Санкт-Петербурге (697), Московской области (595), Нижегородской области (291) и Ростовской области (242).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 528 543 случая коронавирусной инфекции, из них 98 033 — с летальным исходом. Вылечились 4 146 408 человек.

Ранее стало известно, что китайские ученые и специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам совместной научной деятельности в КНР пришли к выводу, что коронавирус нового типа мог передаться от летучих мышей к человеку через неизвестное промежуточное животное.