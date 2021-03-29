Уролог назвал «ерундой» сообщения об эпидемии половой инфекции в РФ

Уролог Александр Говоров опроверг сообщения СМИ о распространении в России половой инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне уролог Евгений Греков заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» о начале эпидемии новой половой инфекции в РФ, что ухудшило ситуацию с заболеваниями, передающимися половым путем. По его словам, причиной эпидемии станет бактерия Mycoplasma genitalium, которая является устойчивой к антибиотикам.

Говоров отметил, что каких-либо серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии, в России нет. Он также назвал «ерундой» информацию о вспышке заболеваний в стране, которые передаются половым путем

Ранее врачи предупредили о негативных последствиях орального секса.