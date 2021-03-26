Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса AstraZeneca на Украину

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт из Индии на Украину вакцины Oxford/AstraZeneca приостановлен, сообщает РИА «Новости».

«Мы уже должны были бы получить и следующие партии. Но сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу», — рассказал Кулеба.

Он добавил, что не будет уточнять причины этого решения, поскольку некоторые из них нельзя разглашать.

Ранее стало известно, что на Украине после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca умер провизор аптеки военного госпиталя. Он скончался через несколько дней. Кроме того, через два дня после вакцинации препаратом умерла украинская военнослужащая.

Также СМИ сообщали, что в Норвежском институте общественного здравоохранения было решено приостановить использование в стране вакцины от коронавируса AstraZeneca до середины апреля. За это время планируется провести дополнительные исследования препарата.