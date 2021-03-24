В Ватикане выплаты кардиналам сократили из-за коронавируса

Папа Римский Франциск из-за коронавируса и последовавшего обострения финансовой ситуации сократил выплаты сотрудникам Святого престола, служащим государства-города Ватикан и других церковных структур. Об этом пишет Vatican News.

23 марта понтифик подписал апостольское послание в форме motu proprio (особого рескрипта). В документе подчеркивается, что чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения негативно сказалась на источниках финансирования Святого престола и Ватикана. Таким образом, «в целях сохранения нынешних рабочих мест» с 1 апреля выплаты будут уменьшены.

Доходы кардиналов сократятся на 10%, других руководящих сановников — на 8%, нижестоящих сотрудников, священнослужителей и монахов – на 3%. Также по 31 марта 2023 года будет приостановлено повышение жалования, которое по договорам происходило один раз в два года.

Ранее папа Римский сравнил расизм с вирусом, а до этого в Ватикане отказались благословлять союзы однополых пар.