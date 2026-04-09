Над Россией сбили 69 беспилотников. Военная операция, день 1506-й

Россия не станет затягивать возобновление переговоров по Украине, в то же время ситуация может зависеть от того, кого США назначат для диалога с Ираном, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Авария произошла на магистральных сетях в Запорожской области. Без электричества осталась часть региона, сообщил глава городского округа Мелитополя Сергей Золотарев.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что все округа региона также полностью или частично обесточены.
🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня 1506-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.