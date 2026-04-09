Над Россией сбили 69 беспилотников. Военная операция, день 1506-й

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА над российскими регионами. Части Запорожской и Херсонской областей остались без электричества. В МИД РФ заявили, что Россия не станет затягивать возобновление переговоров по Украине, однако ситуация может зависеть от того, кого США назначат для диалога с Ираном. NRK сообщила, что Киев до сих пор не получил шесть истребителей F-16 от Норвегии, которые страна обещала в 2023 году. «Газета.Ru» ведет хронику событий.