На Западе заявили, что США попали в «величайшую военную беду» и утратили авторитет

США не смогут восстановить свой авторитет в глазах мирового сообщества из-за военной операции против Ирана. Об этом пишет британское издание UnHerd.

По словам автора статьи, если гражданская инфраструктура Исламской Республики уцелела, то роль Соединенных Штатов «в послевоенном порядке уже не восстановится».

«И ущерб не столько военный, сколько репутационный: рухнула легитимность, на которой когда-то зиждилось американское руководство», — сказано в публикации.

Также в материале отмечается, что США «попали в величайшую военную беду и переживают поворотный момент цивилизационного масштаба».

7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. По его словам, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе. Лидер Соединенных Штатов также отметил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

В марте Трамп говорил, что якобы впечатлил президента России Владимира Путина военной операцией против Ирана.

Ранее в США заявили о тяжелых последствиях войны в Иране.