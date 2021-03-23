Хинштейн рассказал, при каком случае стоит запретить интервью с маньяками

Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал идею запретить журналистам брать интервью у преступников. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что понимает и разделяет негодование многих после выхода интервью журналиста Ксении Собчак со «скопинским маньяком» Виктором Моховым. Хинштейн подчеркнул, что он «против подобной «журналистики», поскольку совершивших преступление гражданин «чуть ли не бравирует своими «подвигами».

Однако, по его словам, запрещать любые интервью с преступниками является неправильным. Он добавил, что в правильном ключе рассказ может «иметь серьезный профилактический эффект».

«Когда зритель/читатель/слушатель будет видеть, сколь печально и трагично заканчиваются криминальные похождения, для многих это станет «холодным душем», — написал Хинштейн.

При этом глава думского комитета пообещал подумать над возможными законодательными нормами, которые предусмотрят запрет на прямую речь преступников в интернете и СМИ, если она влияет на создание их позитивного образа.

Ранее предложил запретить преступникам давать интервью глава Союза журналистов России. Владимир Соловьев раскритиковал Ксению Собчак за фильм о «скопинском маньяке». Накануне телеведущая выпустила документальный фильм о Викторе Мохове, который освободился в марте после 17 лет заключения. В профильном комитете ГД поддержали эту идею.