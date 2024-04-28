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РФ предоставила БАПОР площадку для разъяснения ситуации в Газе

Лаззарини: РФ выделила БАПОР площадку для разъяснения позиции странам БРИКС

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Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Россия предоставила Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) площадку для разъяснения позиции по ситуации высоким представителям стран БРИКС. Об этом заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини, передает ТАСС.

«Я нахожусь в Москве, <…> я получил приглашение выступить на мероприятии и для этого прилетел из Нью-Йорка», — отметил он.

Лаззарини обратил внимание, что на фоне гуманитарного кризиса в Газе он намерен предупредить членов БРИКС о последствиях запрета деятельности БАПОР в зоне конфликта. По его мнению, это ограничит возможности мирового сообщества совместно реагировать на текущую ситуацию.

Генеральный комиссар агентства напомнил, что, помимо гуманитарных вызовов в секторе Газа, агентство фиксирует также давление со стороны израильского правительства.

Лаззарини выразил уверенность, что, если будет принято решение избавиться от БАПОР в такой переходный период, это лишь углубит отчаяние людей и посеет семена для будущей ненависти.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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