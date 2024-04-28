Сигналы ракетной тревоги прозвучали на северной границе Израиля

Сирены ракетной атаки включились поздно вечером в минувшую субботу, 27 апреля, в центре Галилеи. Об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По данным израильского издания Walla, ракетный залп со стороны Ливана был выпустили по населенным пунктам Сифсуфа, Кфар-Хошен, Ор-хагануз и Бар-Йохай, которые расположены у подножия горы Мерон. Информации о пострадавших и разрушения на данный момент нет.

До этого стало известно, что новое предложение о заложниках должно принести «долгосрочное спокойствие» в Газу. Движение ХАМАС изучает предложение, включающее прекращения огня в секторе Газа и обмен женщин и детей на 900 заключенных палестинцев. Также документ предусматривает возвращение палестинских гражданских «на север сектора Газа» и проход ежедневно до 500 грузовиков с продовольственной помощью.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.