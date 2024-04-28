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Лагеря Кубани готовы принять детей из подтопленных областей России

Лагеря Кубани готовы принять около 4 тысяч детей из подтопленных регионов России

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Лагеря Краснодарского края готовы принять порядка 4 тысяч детей из подтопленных Оренбургской, Тюменской и Курганской областей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на региональное министерство труда и социального развития.

В ведомстве уточнили, что край готов принять из данных регионов около 1 тыс. детей в мае и 3 тыс. детей в летний период.

«В настоящее время уточняется потребность регионов в численности детей, направляемых на отдых и оздоровление», — сказали в министерстве.

Там добавили, что конкретная цифра по заезду детей из пострадавших областей будет известна после 2 мая.

27 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что санатории и лагеря Черноморского побережья примут детей из подтопленных Оренбургской, Тюменской и Курганской областей по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

До этого Путин заявил, что в Оренбургской области сложилась наиболее сложная ситуация из-за паводков. По его словам, ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен, так как уровень воды снижается слабо.

Ранее эксперт назвал последствия паводков для экономики Оренбургской области.

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