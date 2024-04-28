Шашлыки оказались не главной ассоциацией россиян с майскими праздниками

Несмотря на активное участие в майских праздниках, 40% респондентов считают их скорее формальностью, чем значимым событием. Это показало исследование платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Майские праздники в этом году продлятся 8 дней. Но с дополнительными выходными повезло не всем — 19% опрошенных ответили, что им приходится работать, пока все отдыхают.

Некоторым из-за переноса выходных придется выйти на работу в субботу 27 апреля. Опрос показал, что почти половина (46%) россиян относятся к этому нейтрально. Тех, кто не против поработать в субботу, и тех, кто это решение не поддерживает, оказалось поровну — 27%.

На эту неделю россияне не планируют ничего креативного. В их планы входит остаться дома (33%), поехать на дачу (26%), отправиться в отпуск (20%), пойти на шашлыки или на пикник (18%). Культурную программу на майских праздниках планируют лишь 8% опрошенных, а 7% респондентов собираются пойти к кому-нибудь в гости.

Многие (59%) тратят на отдых в майские праздники не более 5 000 рублей. Каждый пятый опрошенный в среднем тратит от 5 000 до 10 000 рублей.

В топ-5 категорий трат вошли: продукты и напитки для праздничного стола или поездки на шашлыки/пикник; затраты на поездки; развлечения (кино, театр, музеи); рестораны и бары; шоппинг.

45% респондентов, что им сложно возвращаться в рабочий режим после длинных выходных. За длинные выходные формируется привычка поздно ложиться и поздно вставать, от этого и возвращаться к работе бывает сложно.

Несмотря на эти сложности, 77% россиян заверили, что такие длинные праздники нужны. 9% затруднились ответить на вопрос о необходимости продолжительного отдыха, и 14% оказались против длинных выходных.

Есть и те, кто на майских праздниках устраивают себе digital detox — отдых от интернета и цифровых гаджетов. Так делают 40% опрошенных. И еще 39% респондентов согласились с тем, что это важно и полезно, но сами они этого пока не практикуют.

В топ-5 самых популярных ассоциаций россиян с майскими праздниками вошли: сирень (31%); георгиевская лента (22%); шашлык (21%); постер «Мир. Труд. Май» (17%); Парад Победы (14%).

Ранее эксперты рассказали, как должна оплачиваться работа во время майских праздников.