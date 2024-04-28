В Николаеве раздались взрывы

Взрывов произошли в городе Николаеве, расположенном на юге Украины. Об этом сообщил украинский «24-й канал».

Подробностей нет. Местные власти пока не прокомментировали ситуацию.

В настоящее время в этом регионе действует воздушная тревога.

В ночь на 28 апреля стало известно о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Накануне координатор пророссийского подполья на контролируемых Украиной территориях Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по городу Стрый во Львовской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.