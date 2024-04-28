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В Израиле сообщили о попытках Нетаньяху помешать возможному ордеру МУС

Maariv: Нетаньяху пытается помешать возможному ордеру МУС

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Abir Sultan Pool/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху всерьез встревожен возможностью выдачи на его имя Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест из-за военных действий в секторе Газа. Об этом сообщает израильская газета Maariv, ссылаясь на источники.

По их данным, в последние дни глава правительства старался предотвратить такое развитие событий. В частности, Нетаньяху провел множество телефонных разговоров в попытке добиться любого положительного для себя результата по этому вопросу, включая опосредованное давление на президента США Джо Байдена.

По информации издания, выдача ордера МУС в отношении премьера может быть лишь вопросом времени. Также Maariv сообщает, что МУС может также объявить в розыск министра обороны Израиля Йоава Галанта и начальника Генштаба Герци Халеви.

До этого сообщалось, что Израиль отказался сотрудничать с МУС по ситуации в Палестине. Такое решение власти Израиля приняли, поскольку защищают права своих граждан и «борются с терроризмом». Официальный представитель МИД страны Лиор Бен-Дор заявил, что в Израиле не доверяют следственным комиссиям МУС, так как их повестка «заранее известна».

Ранее в Турции потребовали от МУС арестовать Нетаньяху.

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