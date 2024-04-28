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На Украине отменена воздушная тревога

Объявленная в ряде регионов Украины тревога отменена

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Global Look Press

Воздушная тревога, объявленная ранее в нескольких областях Украины, отменена. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

В ночь на 28 апреля тревога звучала в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

В течение этого времени стало известно о взрывах в Хмельницкой, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.

До этого директор киевского Центра исследований энергетической промышленности Александр Харченко высказал мнение, что в противостоянии России и Украины наступил поворотный момент после того, как Вооруженные силы РФ стали наносить удары по энергетической инфраструктуре противника.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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