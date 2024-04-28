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В ООН заявили об ужасающем количестве погибших в Газе детей

ООН: в Газе за полгода погибло больше детей, чем за четыре года во всех войнах

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Doaa Rouqa/Reuters

За последние шесть месяцев в секторе Газа погибло больше детей, чем за четыре года во всех мировых конфликтах, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, что в условиях непрекращающихся боевых действий трудно вести подсчет жертв, однако даже те данные, которые опубликовал Минздрав Палестины, приводят в шок. Так, палестинское ведомство сообщает о 34 тысячах погибших, что является ужасающим количеством, подчеркнул Лаззарини. Он заявил, что среди этих жертв 13 тысяч несовершеннолетних.

«Мы знаем, что за шесть месяцев в Газе погибли больше детей, чем в ходе всех конфликтов в мире за последние четыре года», — сказал он.

Комиссар добавил, что в действительности количество погибших может быть «непропорционально выше».

До этого Лаззарини заявил, что Россия выделила БАПОР площадку для разъяснения ситуации в Газе странам БРИКС. Он сообщил, что на фоне гуманитарного кризиса в Газе намерен предупредить межправительственную организацию о последствиях запрета деятельности БАПОР в зоне конфликта. По его мнению, это лишь углубит отчаяние людей и посеет семена для будущей ненависти.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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