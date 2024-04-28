Россиянам объяснили, почему зеленый чай лучше не пить после 16.00

Кофеин в составе зеленого чая бодрит и наполняет энергией. Может стать альтернативой кофе, для тех, кому вкус кофе не нравится. О пользе зеленого чая «Газете.Ru» рассказала Ирина Попкова, научный редактор, дипломированный нутрициолог, wellness-эксперт Biogena.

«Зеленый чай также содержит полифенолы, которые способствуют защите клеток от негативного воздействия свободных радикалов. Это может влиять на снижение скорости процессов старения. Зеленый чай положительно влияет на тонус сосудов, улучшая кровообращение в них», — объяснила она.

Помимо этого, эпигаллокатехин галлат, который содержится в зеленом чае, помогает защите кожи (ее верхних слоев) от негативного воздействия ультрафиолета. Некоторые исследования показывают, что дополнительный к рациону прием нутрицевтиков с экстрактом зеленого чая способствуют защите кожи от солнца и ее восстановлению.

«Экстракт зеленого чая также можно принимать дополнительно, если требуется снизить вес на фоне ограничений в питании и занятий спортом. Он помогает правильной работе процессов расщепления жира», — подчеркнула специалист.

По словам нутрициолога, важно помнить, что все хорошо в меру, контролируя количество выпитых чашек чая — в день рекомендуется не больше трех.

«Зеленый чай рекомендуется в первой половине дня, так как он оказывает тонизирующее действие на нервную систему, после 16.00 его лучше ограничить, чтобы качество сна не пострадало. При заболеваниях желудка, зеленый чай по возможности лучше исключить. Кроме того, порошковый зеленый чай — матчу, можно добавлять в кашу, смузи, различные гарниры или посыпать им готовые овощи для вкуса и пользы. Достаточно будет ½ ч.л. на порцию», — резюмировала она.

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