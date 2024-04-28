Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какие подразделения войдут в Днепровскую флотилию

ТАСС: в Днепровскую флотилию скоро войдут подразделения береговых войск ВМФ РФ

close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В состав Днепровской военной флотилии, которая возрождается в Военно-морском флоте (ВМФ) России, скоро войдут отдельные батальон морской пехоты и береговой ракетный дивизион, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Крыма.

По его словам, процесс формирования этой флотилии запущен с начала 2024 года. Как заявил источник, сейчас в ее составе формируются в том числе отдельный батальон морской пехоты и отдельный береговой ракетный дивизион «с перспективами расширения». Эти подразделения создаются в первую очередь на базе береговых войск Каспийской флотилии, а также Балтийского и Черноморского флотов, сказал он.

«В приоритетном порядке решается вопрос с обеспечением флотилии вертолетами в десантно-штурмовом оснащении», — сообщил источник.

По его информации, подразделения морских пехотинцев и береговых ракетчиков вместе с вооружением и техникой в ближайшие месяцы войдут в это новое оперативное объединение.

26 апреля сообщалось, что боевые катера проектов 1204 «Шмель» и 1206 «Кальмар» станут основой Днепровской военной флотилии России.

Ранее в НАТО признали свою роль в атаках ВСУ на Черноморский флот.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами