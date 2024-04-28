Стало известно, какие подразделения войдут в Днепровскую флотилию

В состав Днепровской военной флотилии, которая возрождается в Военно-морском флоте (ВМФ) России, скоро войдут отдельные батальон морской пехоты и береговой ракетный дивизион, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к силовым структурам Крыма.

По его словам, процесс формирования этой флотилии запущен с начала 2024 года. Как заявил источник, сейчас в ее составе формируются в том числе отдельный батальон морской пехоты и отдельный береговой ракетный дивизион «с перспективами расширения». Эти подразделения создаются в первую очередь на базе береговых войск Каспийской флотилии, а также Балтийского и Черноморского флотов, сказал он.

«В приоритетном порядке решается вопрос с обеспечением флотилии вертолетами в десантно-штурмовом оснащении», — сообщил источник.

По его информации, подразделения морских пехотинцев и береговых ракетчиков вместе с вооружением и техникой в ближайшие месяцы войдут в это новое оперативное объединение.

26 апреля сообщалось, что боевые катера проектов 1204 «Шмель» и 1206 «Кальмар» станут основой Днепровской военной флотилии России.

Ранее в НАТО признали свою роль в атаках ВСУ на Черноморский флот.