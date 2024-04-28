Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокусе» задержали его брата

Вместе с Джумохоном Курбоновым, который является 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» задерживали его брата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на работника хостела, где проживал обвиняемый.

«Его задержали с братом», – сообщил сотрудник хостела.

Он уточнил, что брат арестованного Курбонова в свой номер не возвращался, и они не знают, где он.

До этого Басманный суд Москвы арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова до 22 мая в рамках дела о теракте. По версии следствия, он обеспечивал соучастников средствами связи и деньгами для оплаты счетов.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Утром 23 марта силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».