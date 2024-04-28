Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины

Сигнал воздушной тревоги звучит в Винницкой и Житомирской областях. Это следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

Также режим предупреждения об угрозе с воздуха продолжает действовать в Киевской и Черкасской областях.

Вечером 27 апреля воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях Украины. После этого сообщалось о взрывах в Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Вскоре после взрыва на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года, армия России начала наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога звучит регулярно в разных регионах Украины, иногда на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.