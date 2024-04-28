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В России предложили провести эксперимент по маркировке сухариков

Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке сухариков и хлебцев

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Shutterstock

Минпромторг России выступил с инициативой провести с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года на всей территории страны эксперимент по маркировке сухариков, хлебцев и других видов бакалейной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления кабмина.

»Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 1 июля 2024 года по 28 февраля 2025 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов бакалейной продукции», — отмечается в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, в список продукции для эксперимента вошли сушеные овощи, ваниль, корица, гвоздика, хрустящие хлебцы, сухари, гренки и другие товары.

В пояснительной записке сообщается, что цель эксперимента — противодействие незаконному ввозу, производству и обороту указанной бакалейной продукции.

До этого в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили распространить обязательную маркировку на всю продукцию, ввозимую по параллельному импорту.

Ранее на пластиковую посуду предложили наносить маркировку о вреде для природы.

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