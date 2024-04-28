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Правоохранители задержали участников перестрелки в Приморье

СК РФ: задержаны четыре участника перестрелки в приморском Дальнегорске

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Сотрудники правоохранительных органов задержали четырех участников перестрелки в приморском Дальнегорске, в результате которой ранения получили три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК РФ.

«При содействии сотрудников УМВД России по Приморскому краю задержаны четверо участников произошедшего вооруженного конфликта. Двое подозреваемых допрошены следователями регионального СК», — отмечается в сообщении.

Правоохранители провели обыски по месту жительства задержанных, где изъяли оружие, которое использовалось в преступлении.

Следователи планируют направить в суд ходатайство о заключении под стражу подозреваемых.

Перестрелка произошла 26 апреля на участке местности возле дома культуры «Химик» в Дальнегорске. Там припарковались два автомобиля, пассажиры которых вышли из машин и открыли стрельбу, после чего скрылись. В результате случившегося трое мужчин были доставлены в городскую больницу с огнестрельными ранениями.

Ранее под Петербургом из-за матерящихся подростков произошла потасовка со стрельбой.

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