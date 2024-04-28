Названа причина задержания лидера «Коррозии металла» Сергея Троицкого

Лидера группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий («Паук»), задержанного в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде, подозревают в пропаганде нацисткой символики. Об этом сообщила ТАСС директор музыкального коллектива Мария Рунова.

По ее словам, полицейские задержали Троицкого, двух гитаристов и еще 40 человек посетителей заведения.

«... Лидера группы «Коррозия металла» полицейские хотят привлечь к ответственности за пропаганду нацисткой символики», — рассказала собеседница агентства.

Рунова пояснила, что правоохранители заинтересовались символикой на брендированной продукции группы, которая не предназначена к продаже. Там «изображены древнеславянские символы в виде различных образов солнца с загнутыми по кругу лучами», отметила директор коллектива.

Статья КоАП РФ о пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики предусматривает максимальное наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток с конфискацией предмета правонарушения.

Ранее лидера «Коррозии металла» Троицкого задержали в Москве за «перформанс с водкой».