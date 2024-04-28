Известный блогер попал в аварию в центре Москвы

Блогер Асхаб Тамаев врезался в столб в районе «Москва-Сити» во время ночного заезда. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В сообщении уточнили, что блогер мчался на своем BMW M5, столкнулся с другой иномаркой и улетел с проезжей части. К счастью, никто не пострадал.

До этого Тамаев писал в соцсетях, что его автомобиль в 1500 лошадиных сил способен разгоняться до 100 км/ч за 1,8 сек. Стоимость машины оценивается примерно в 30 млн рублей.

Накануне авария с Audi и BMW произошла на пересечении улиц в Челябинске. Момент столкновения автомобилей Audi и BMW запечатлела камера видеонаблюдения — водитель одной из машин решил повернуть, выехав на встречную полосу, и тогда в него врезалось другое транспортное средство. В результате удара оба автомобиля развернуло, у одного из них произошло срабатывание подушек безопасности.

До этого машина скорой помощи столкнулась с «КамАЗом» на трассе.

Ранее в Москве мужчины на арендованном Mercedes влетели в столб, сделали селфи и сбежали.