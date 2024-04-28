Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Известный блогер попал в аварию в центре Москвы

Блогер Асхаб Тамаев попал в ДТП в районе «Москва-Сити»

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Блогер Асхаб Тамаев врезался в столб в районе «Москва-Сити» во время ночного заезда. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В сообщении уточнили, что блогер мчался на своем BMW M5, столкнулся с другой иномаркой и улетел с проезжей части. К счастью, никто не пострадал.

До этого Тамаев писал в соцсетях, что его автомобиль в 1500 лошадиных сил способен разгоняться до 100 км/ч за 1,8 сек. Стоимость машины оценивается примерно в 30 млн рублей.

Накануне авария с Audi и BMW произошла на пересечении улиц в Челябинске. Момент столкновения автомобилей Audi и BMW запечатлела камера видеонаблюдения — водитель одной из машин решил повернуть, выехав на встречную полосу, и тогда в него врезалось другое транспортное средство. В результате удара оба автомобиля развернуло, у одного из них произошло срабатывание подушек безопасности.

До этого машина скорой помощи столкнулась с «КамАЗом» на трассе.

Ранее в Москве мужчины на арендованном Mercedes влетели в столб, сделали селфи и сбежали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами